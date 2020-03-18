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Теннисный сезон остановлен до лета

Теннис
(1 голосов)

Такое решение приняли две ассоциации

Теннисный сезон остановлен до лета
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.

Таким образом, практически все грунтовые турниры 2020 года сыграны не будут. Стало известно об отмене соревнований в Риме (Италия), Мадриде (Испания), Рабате (Марокко), Мюнхене (Германия), Эшториле (Португалия), Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).

Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. Согласно предварительным планам "Ролан Гаррос" должен пройти в сентябре.

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В статье: WTA ATP
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