ATP и WTA заморозят рейтинги теннисистов на время паузы в сезоне

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение заморозить рейтинги спортсменов на время приостановления сезона в связи с коронавирусом. Об этом сообщается в совместном заявлении организаций.

Напомним, сегодня стало известно о введении паузы в теннисном сезоне, которая продлится как минимум до 7 июня.

Таким образом, практически все грунтовые турниры 2020 года сыграны не будут. Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. "Ролан Гаррос" согласно предварительным планам должен пройти в сентябре.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 8 тысяч.