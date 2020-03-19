Свитолину включили в список журнала Forbes

Элина Свитолина вошла в топ-30 молодых и перспективных представителей Европы в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Украинке нашлось место в категории Sports and Games (Спорт и игры).

Среди спортсменов в одном списке со Свитолиной фигурируют звезда НБА Лука Дончич, румынская теннисистка Симона Халеп, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и другие.

Свитолина в 2020 году выиграла турнир в Монтеррее (Мексика). На первом в сезоне турнире Большого шлема в Мельбурне первая ракетка Украины в третьем круге проиграла будущей финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина поделилась с фанатами своей программой тренировок.