Монфис: Надеюсь, помогаю Свитолиной в тренировках

Свитолина и Монфис встречаются с января 2018 года. В настоящее время и Элина, и Гаэль входят в топ-10 мировых рейтингов.

"Разделять общие цели, переживания и опыт – это нечто удивительное. Теннис очень индивидуальный и эгоистичный вид спорта. Большую часть времени мы с Элиной находимся раздельно, но мы ценим время, проведенное вместе: дома или на турнирах.

Надеюсь, что помогаю ей, когда мы вместе тренируемся. Возможно, я более серьезен в тренировках, потому что помочь Элине достичь ее целей.

Моя мечта – выиграть турнир Большого Шлема, а цель – провести хотя бы неделю в топ-5 рейтинга. Надеюсь, однажды у меня будет такая возможность", - приводит слова Монфиса официальный сайт АТР.