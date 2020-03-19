Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монфис: Надеюсь, помогаю Свитолиной в тренировках
Гаэль Монфис рассказал о своих отношениях с украинкой Элиной Свитолиной.
Свитолина и Монфис встречаются с января 2018 года. В настоящее время и Элина, и Гаэль входят в топ-10 мировых рейтингов.
"Разделять общие цели, переживания и опыт – это нечто удивительное. Теннис очень индивидуальный и эгоистичный вид спорта. Большую часть времени мы с Элиной находимся раздельно, но мы ценим время, проведенное вместе: дома или на турнирах.
Надеюсь, что помогаю ей, когда мы вместе тренируемся. Возможно, я более серьезен в тренировках, потому что помочь Элине достичь ее целей.
Моя мечта – выиграть турнир Большого Шлема, а цель – провести хотя бы неделю в топ-5 рейтинга. Надеюсь, однажды у меня будет такая возможность", - приводит слова Монфиса официальный сайт АТР.