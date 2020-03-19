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Чилич почеканил теннисный мяч

Теннис
(2 голосов)

Ряд футболистов отреагировали на это видео

Чилич почеканил теннисный мяч
Новина українською

Хорватский теннисист, являющийся в настоящее время 37-й ракеткой мира, Марин Чилич выложил в социальных сетях видео, на котором мастерски чеканит мяч.

В комментарии официального "инстаграма" Чилича пришёл поддержать соотечественник, полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич: "Браво".

Вчера, 18 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

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В статье: Марин Чилич
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