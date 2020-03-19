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Бушар: С бойфрендом было бы веселее на карантине

Теннис
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Теннисистке скучно

Бушар: С бойфрендом было бы веселее на карантине
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар пожаловалась на отсутствие бойфренда, в то время как она вынужденно пребывает на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Напомним, из-за вируса COVID19 все теннисные турниры отменили до июня.

"Я не жалуюсь, но такое чувство, что с бойфрендом на карантине было бы гораздо веселее", — написала Бушар в своём "твиттере".

26-летняя Бушар — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, финалистка Уимблдона и полуфиналистка Australian Open и "Ролан Гаррос".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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В статье: Эжени Бушар
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