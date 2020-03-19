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Барти пообещала защитить титул чемпионки Ролан Гаррос

Теннис
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Теннисистка хватается за любую возможность посоревноваться

Барти пообещала защитить титул чемпионки Ролан Гаррос
Новина українською

Австралийская теннисистка Эшли Барти, действующая победительница "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде, заявила, что постарается защитить титул, когда бы ни состоялся турнир. Напомним, ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции "Ролан Гаррос" перенесли на конец сентября — начало октября.

"Я ещё не беседовала с Ги Форже. Но я рада буду выступить на турнире, когда бы его ни провели. Надеюсь, в сентябре я получу шанс защитить титул. Я всегда хватаюсь обеими руками за любую возможность посоревноваться.

Сейчас в мире происходят более важные события. Я сделаю всё возможное, что может помочь нам оставаться здоровыми и в безопасности", — приводит слова Барти Reuters.

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В статье: Эшли Барти Ролан Гаррос
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