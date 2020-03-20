VibeChallenge: Свитолина сняла ролик со смешным танцем. ВИДЕО

Во время карантина в мировом теннисе Даяна Ястремская и Марта Костюк завели аккаунты в TikTok и начали выкладывать забавные видео. Элина Свитолина решила не отставать от напарниц по сборной Украины.

В комментарии к Свитолиной пришел трехкратный чемпион турниров Большого шлема Стэна Вавринка и дал положительную оценку хореографии украинки.

Элина Свитолина вернется на корт не ранее 7 июня. До этой даты в ATP и WTA приостановлены все официальные турниры.