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VibeChallenge: Свитолина сняла ролик со смешным танцем. ВИДЕО

Теннис
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Первая ракетка Украины заскучала без тенниса.

VibeChallenge: Свитолина сняла ролик со смешным танцем. ВИДЕО
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Во время карантина в мировом теннисе Даяна Ястремская и Марта Костюк завели аккаунты в TikTok и начали выкладывать забавные видео. Элина Свитолина решила не отставать от напарниц по сборной Украины.

В комментарии к Свитолиной пришел трехкратный чемпион турниров Большого шлема Стэна Вавринка и дал положительную оценку хореографии украинки.

Элина Свитолина вернется на корт не ранее 7 июня. До этой даты в ATP и WTA приостановлены все официальные турниры.

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В статье: Элина Свитолина
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