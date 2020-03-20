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Возняцки уйдет на карантин после путешествия по Африке
Экс-первая ракетка мира призвала заботиться о своем здоровьем.
Каролин Возняцки и ее муж Дэвид Ли на протяжении двух последних недель путешествовали по Африке.
"Мы застряли в Африке, но, наконец, мы находимся по дороге домой. Собираемся на карантин, как только вернемся. Будьте в безопасности", - написала датчанка в Instagram.
Каролин Возняцки завершила карьеру 24 января на Australian Open после поражения в третьем круге от теннисистки из Туниса Онс Жабер (5:7, 6:3, 5:7).
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