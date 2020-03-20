Возняцки уйдет на карантин после путешествия по Африке

Каролин Возняцки и ее муж Дэвид Ли на протяжении двух последних недель путешествовали по Африке.

"Мы застряли в Африке, но, наконец, мы находимся по дороге домой. Собираемся на карантин, как только вернемся. Будьте в безопасности", - написала датчанка в Instagram.

Каролин Возняцки завершила карьеру 24 января на Australian Open после поражения в третьем круге от теннисистки из Туниса Онс Жабер (5:7, 6:3, 5:7).