Стаховский обратился к Усику: Надо включать голову и слушать умных людей

Сергей Стаховский отреагировал на серию заявлений бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, который сравнил пандемию с гриппом и призвал искать защиту от вируса в храмах.

"В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле.

Они всю жизнь исследуют вирусы. Эти люди досконально владеют информацией, у них есть все графики, история всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп?

Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди. Иначе – какой смысл? Тогда судьи нам также нужны, не надо законов. Зачем? Можем сами все решать", - сказал Стаховский.

Ранее слова Александра Усика о коронавирусе прокомментировал и бывший футболист сборной Украины.