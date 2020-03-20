Цуренко о карантине: Живу обычной жизнью

Как известно, в связи с пандемией коронавируса WTA до 7 июня отменила все официальные турниры.

Леся Цуренко, как многие другие теннисисты, продолжает тренироваться, но на корт украинка сейчас не выходит.

"Я сейчас в Киеве и планирую тут оставаться. На время карантина тренировки переносятся на улицу, это в основном бег, оздоровительные упражнения, все, что можно сделать на улице со своим весом. Пока все закрыто, это все физическая подготовка, которую можно делать в таких условиях.

Я в принципе живу обычной жизнью, уделяю максимально возможное время спорту, восстановлению. Ничего особенного. Все, что сейчас можно делать, – это быть дома, заниматься бытовыми делами, просмотром фильмов дома на большом экране. И все общение с семьей, с друзьями проходит только в небольших кругах, потому что большие скопления людей нежелательны. Все на уровне домашних посиделок", - сказала теннисистка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Леся Цуренко в феврале дошла до финала на турнире ITF в Египте.