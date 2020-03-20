Уимблдон остановил подготовку болдетей

Руководство "Уимблдона" на данный момент не планирует переносить турнир из-за пандемии коронавируса. Это решение может измениться, но не раньше, чем через месяц.

Тем не менее, сообщается, что во Всеанглийском клубе остановлена подготовка болдетей, которые должны будут работать на турнире. Это сделано, исходя из рекомендаций властей Великобритании.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что перенести турнир будет очень сложно. В августе начинает раньше темнеть, в сентябре уже запланированы US Open и "Ролан Гаррос", а позже будет холодно.