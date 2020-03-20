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Серена Уильямс: Когда моя дочь кашляет, то я начинаю на нее криво смотреть

Теннис
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Теннисистка очень напряжена из-за коронавируса

Серена Уильямс: Когда моя дочь кашляет, то я начинаю на нее криво смотреть
Новина українською

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс рассказала, как живет во время карантина.

"Поначалу я думала, что меня это не коснется. Но внезапно Индиан-Уэллс отменили, и я подумала: "Так, это странно, но у меня теперь будет свободное время, и я хорошо его проведу".

Потом отмены пошли одна за одной, и теперь я постоянно переживаю. Я уже очень давно изолировалась, где-то две недели назад, и теперь все сводит меня с ума. Любой чих или кашель меня напрягает. Я ни с кем не общаюсь – даже с дочкой.

Она покашляла, я разозлилась, начала на нее криво смотреть. Показала ей злую Серену, и это меня расстроило. Я начала переживать, что с ней что-то случилось.

Я не знаю, что делать, поэтому не расслабляюсь, а постоянно переживаю".

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В статье: Серена Уильямс
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