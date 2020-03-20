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Доминик Тим: В ближайшем будущем я начну готовиться на траве

Теннис
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Теннисист рассказал, как проходят его тренировки

Доминик Тим: В ближайшем будущем я начну готовиться на траве
Новина українською

Третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал отмену грунтовых турниров и остановку сезона до 8 июня из-за пандемии коронавируса.

"Очевидно, что сейчас в наших жизнях происходят куда более важные события и все должны сыграть свою роль. Тем не менее, это очень радикальные меры, но нам нужно с ними смириться.

Теннисисты разделяют эту судьбу со всем спортивным миром. Никому это не нравится, особенно, если не знаешь, чем все кончится. Но теперь у нас есть примерная дата возвращения, и в ближайшем будущем я начну готовиться на траве.

Как и все в Австрии, я не выхожу из дома и стараюсь поддерживать форму. Когда все это закончится – неизвестно. Но важнее всего, чтобы все были здоровы".

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В статье: Доминик Тим
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