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Стаховский: Последний раз смотрел бой Ломаченко три или четыре года назад

Теннис
(4 голосов)

Все из-за политических взглядов

Стаховский: Последний раз смотрел бой Ломаченко три или четыре года назад
Новина українською

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением об украинских боксерах. Стаховский признался, что давно не смотрит бои Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, потому что для него – позиция спортсменов перечеркивает их спортивные достижения.

"Если у Гвоздика такие взгляды, то Россия с радостью его примет. Или ДНР. Бери паспорт и вперед. Ты же считаешь Украину некорректной страной.

У многих боксеров такие взгляды из-за дурных денег. Когда боксер попадает в ринг, он зарабатывает миллион за один бой. Но вот у Владимира Кличко нет проблем со взглядами. Почему? Потому что он пол жизни прожил в Германии.

Это крутые боксеры. Они как могут прославляют, а иногда хаят Украину. Эти спортсмены имеют право на собственное мнение. Мое право, как украинца и человека, который родился в Киеве, не поддерживать таких боксеров.

Последний раз смотрел бой Ломаченко три или четыре года назад. В соцсетях был подписан на Усика, Ломаченко, Гвоздика, но уже нет".

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Сергей Стаховский Александр Гвоздик
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