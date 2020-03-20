Румынская теннисистка Симона Халеп приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время. Спортсменка последовала примеру своих коллег.

"Вызов принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности", — написала Халеп на свой странице в "Твиттере".

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане.