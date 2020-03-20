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ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров

Теннис
(1 голосов)

Свитолина в топ-5

ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров
Новина українською

Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с коронавирусом. На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня. Очки сохранены на момент отложенного старта первого турнира, который должен был пройти в Индиан-Уэллсе.

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

Чемпионская гонка ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355.
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110.

Рейтинг WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (5). Софья Кенин (США) — 4590.
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580…

Чемпионская гонка WTA

1 (1). Софья Кенин (США) — 2392.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.
3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350.

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В статье: WTA АТР
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