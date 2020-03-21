Стаховский: Хотел бы вернуться в ТОП 50, физически чувствую себя уже намного лучше

Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью tribuna.ua рассказал о целях на будущее и поделился впечатлениями по поводу своей формы.

"Хотелось бы вернуться в ТОП-50. Физически чувствую себя гораздо лучше, чем когда был около сотни. К сожалению, нет побед. Это скорее является эмоциональным, а не физическим состоянием.

В теннисе в конце недели все равно только один победитель. Остальное время ты проигрываешь. Но да - я в психологическом кризисе, не в игровом. Мне трудно мотивировать себя. Вот ты играешь против тех, кто на 12 лет моложе, едешь на челледжер. Первый круг играешь за 400 евро. Получается парень, который бегает, рвет, кричит и хочет, ты понимаешь - это все я уже не раз проходил. Трудно с ним эмоционально соревноваться.

Трудно выигрывать, если нет стержня. Вот Надаль - в каждом матче он доминирует эмоционально. Он борется за каждый мяч. Всю свою карьеру он играл 16-17 турниров в год, я играю 25. Свой энергоресурс трачу очень много. Видели в Запорожье на Кубке Дэвиса, когда проиграл первый матч. Не мог поднять себя эмоционально, все изменилось только на второй день", - сказал Стаховский.

Напомним, что ранее Стаховский раскритиковал Усика, Ломаченко и Гвоздика.