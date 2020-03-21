Роджер Федерер: Мы должны сохранять дистанцию ​​в полтора метра и мыть руки

Швейцарский теннисист, четвертая ракетка планеты Роджер Федерер призвал всех соблюдать правила безопасности, держа дистанцию ​​при общении и моя руки. Его слова цитирует essentiallysports.com:

"Я тоже дома и уже давно никому не пожимаю руку. Как и положено, часто мою руки. По-моему, сейчас как никогда важно помогать друг другу. Особенно потому, что мы хотим защитить старшее поколение, именно оно в группе риска. Мы должны сохранять дистанцию ​​в два метра и не пожимать руки.

Крайне важно серьезно отнестись к этим правилам. В конце концов, если мы окажемся на карантине, то больше не сможем выходить из дома, поэтому очень надеюсь, что мы все серьезно отнесемся к ситуации" - сказал швейцарец.

Напомним, что ранее Владимир Кличко дал советы всем своим сторонникам.