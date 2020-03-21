Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее бойфренд, француз Гаэль Монфис в социальной сети Instagram выложили видео, как не нужно паниковать во время пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее Владимир Кличко призвал всех побыть дома.