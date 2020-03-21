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Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса. Видео
Пара подошла к решению проблемы креативно
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее бойфренд, француз Гаэль Монфис в социальной сети Instagram выложили видео, как не нужно паниковать во время пандемии коронавируса.
Напомним, что ранее Владимир Кличко призвал всех побыть дома.
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