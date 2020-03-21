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Даяна Ястремская на велосипеде катается по Одессе. Фото

Теннис
(2 голосов)

Теннисистка укрепляет ноги

Даяна Ястремская на велосипеде катается по Одессе. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25) поделилась со своими подписчиками в Instagram новым видео. Девушка катается на велосипеде по родному городу Одесса. Вместе с ней ее четвероногий друг, который нашел теплое место на спине у спортсменки.

Даяна Ястремская на велосипеде катается по Одессе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис призвали не паниковать во время пандемии коронавируса.

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В статье: Даяна Ястремская
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