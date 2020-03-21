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Даяна Ястремская на велосипеде катается по Одессе. Фото
Теннисистка укрепляет ноги
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25) поделилась со своими подписчиками в Instagram новым видео. Девушка катается на велосипеде по родному городу Одесса. Вместе с ней ее четвероногий друг, который нашел теплое место на спине у спортсменки.
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис призвали не паниковать во время пандемии коронавируса.
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