Элина Свитолина: Сейчас мы, как никогда раньше, одна команда

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором призвала всех не покидать дом.

"Сейчас, как никогда, мы одна команда"

"Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс. Тренируйся дома - играй за весь мир"