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Элина Свитолина: Сейчас мы, как никогда раньше, одна команда
Теннисистка призвала всех оставаться дома
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором призвала всех не покидать дом.
"Сейчас, как никогда, мы одна команда"
"Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс. Тренируйся дома - играй за весь мир"
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