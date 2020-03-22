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Элина Свитолина: Сейчас мы, как никогда раньше, одна команда

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка призвала всех оставаться дома

Элина Свитолина: Сейчас мы, как никогда раньше, одна команда
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором призвала всех не покидать дом.

"Сейчас, как никогда, мы одна команда"

"Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс. Тренируйся дома - играй за весь мир"

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В статье: Элина Свитолина
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