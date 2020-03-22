Рафаэль Надаль: В такие тяжелые времена есть и положительные моменты, мы можем объединяться

Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаєль Надаль прокомментировал сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом и рассказал о героях нашего времени.

"В первую очередь, я хотел бы извиниться, что некоторое время не был активен в соцсетях, но это тяжелые времена для всех. Вся ситуация нас поглощает и мы должны делать все, что в наших силах, находясь дома. Я бы хотел поблагодарить всех врачей, медсестер и медицинских работников, которые нас защищают, полицию, правоохранительные органы, армию, которые позволяют нам быть немного больше в безопасности, тех, кто находится на передовой. Именно они больше всего рискуют заразиться и они наши герои. Я бы хотел выразить свой восторг и сказать спасибо.

Наконец, мне бы хотелось выразить поддержку всем семьям, которые сейчас находятся в затруднительном положении, которые сами заразились, и особенно тем, кто потерял родственников или друзей из-за коронавируса. Я бы хотел подбодрить вас. Трудно что-то говорить в такие тяжелые времена, все, что я могу сказать в таком случае, что мне очень жаль, что мы можем только идти дальше.

В такие тяжелые времена есть также и положительные моменты. Мы показываем, что можем объединяться, многие компании сейчас нас поддерживают и вносят свой вклад. Люди с каждым днем ​​объединяются все больше и больше, соблюдая все рекомендации, которые нам дают органы здравоохранения: оставаться дома, следовать всем советам, чтобы эта ужасная пандемия закончилась как можно быстрее. Спасибо вам и скоро увидимся", - сказал Рафа.