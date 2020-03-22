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Свитолина показала всем болельщикам комплекс спортивных упражнений для дома. Видео

Теннис
(1 голосов)

Украинка держит себя в форме

Свитолина показала всем болельщикам комплекс спортивных упражнений для дома. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила видео, на котором показала всем болельщикам комплекс упражнений, которые можно выполнять дома.

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис показали, как не надо паниковать во время пандемии корона вируса.

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В статье: Элина Свитолина
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