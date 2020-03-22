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Свитолина показала всем болельщикам комплекс спортивных упражнений для дома. Видео
Украинка держит себя в форме
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила видео, на котором показала всем болельщикам комплекс упражнений, которые можно выполнять дома.
circle ⭕️ : ⏱: 20 times each exercise ????: LEVEL(1) 3 sets, LEVEL (2) 5 sets, LEVEL(3) 7 sets. : 90sec rest between sets. 1.Plank knee to chest 2. Scissors 3.Knee to elbow 4.Reverse crunch 5.”Thread the needle” 6.Leg raises 7.Hip dips #homeworkout #abs #fitness #fitspo #sunday
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис показали, как не надо паниковать во время пандемии корона вируса.