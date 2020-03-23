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Испанский теннисист не ждет возобновления сезона ранее августа

Теннис
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Грустный прогноз Фелисиано Лопеса.

Испанский теннисист не ждет возобновления сезона ранее августа
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса АТР и WTA отменили все официальные турниры до 7 июня. В начале лета в мировом теннисе наступает время травяного сезона, кульминацией которого должен стать Уимблдон.

"Когда мы вернемся – никому неизвестно. Я уверен, что паузу продлят. Не могу себе представить, что мы сможем сыграть в Великобритании, если только ситуация существенно не улучшится. Если этого не произойдет, то будем говорить о возобновлении сезона только в августе.

У меня не так много надежды. Непросто быть оптимистом", - сказал Лопес в интервью EPA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что US Open могут перенести на другую дату.

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В статье: Фелисиано Лопес коронавирус
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