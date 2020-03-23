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Глава WTA: Помочь завершить этот мировой кризис – наша главная цель

Теннис
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Сезон приостановлен до 7 июня

Глава WTA: Помочь завершить этот мировой кризис – наша главная цель
Новина українською

Исполнительный директор WTA Стив Саймон обратился к болельщикам в связи с приостановкой из-за пандемии коронавируса теннисного сезона. Обращение Саймона опубликовали на официальном сайте WTA.

"Как вам, скорее всего, известно, в связи с пандемией коронавируса профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Это было непростым решением, но, несомненно, правильным. Проведение турниров продолжится, когда соответствующие организации и эксперты в области здравоохранения признают его безопасным.

Обязательство WTA помочь завершить этот мировой кризис – наша главная цель. Нет ничего более важного, чем благополучие семьи WTA, в которую входят и наши преданные болельщики.

Берегите себя. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Благодаря вам теннис является ведущим видом спорта среди женщин. Мы в ожидании скорейшего возвращения", – сказано в заявлении.

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В статье: WTA коронавирус
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