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Марта Костюк: Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это

Теннис
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Теннисистка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Марта Костюк: Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала ситуацию с пандемией коранавируса в мире.

"Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в таком трудном положении, так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относиться друг к другу и к планете.

Мои молитвы адресованы всем тем, кто сейчас страдает, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы поддерживать порядок в мире в это ужасное время.

Также, особые молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения, люди на улицах… жители Загреба и весь мир, мои мысли с вами", – сказала Костюк.

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В статье: Марта Костюк коронавирус
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