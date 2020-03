Джокович проиграл в финале виртуального турнира в Индиан-Уэллсе

Подписчики аккаунта Tennis TV в Твиттере путем голосования разыграли титул на ежегодном Мастерсе в Индиан-Уэллсе. Турнир в Калифорнии должен был пройти в середине марта, но из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределенный срок.

Болельщики довели до полуфинала Новака Джоковича, Ника Кирьоса, Кристиана Гарина и Диего Шварцмана. В 1/2 финала Джокович с минимальным отрывом обыграл Кирьоса (51,9% на 48,1), а Гарин прошел Шварцмана (59,5% на 40,5).

Наконец, в финале Гарин сенсационно разобрался с Джоковичем, не отдав первой ракетке мира ни одного сета – 6:3, 6:3.

Olé olé olé olé, Chile, Chile! ????????@Garin_Cris beats Djokovic 6-3 6-3 to complete an incredible run and win the virtual Indian Wells 2020 title! pic.twitter.com/LIk26bihr1