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Джокович проиграл в финале виртуального турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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У серба первое поражение в сезоне. Но не совсем обычное.

Джокович проиграл в финале виртуального турнира в Индиан-Уэллсе
Новина українською

Подписчики аккаунта Tennis TV в Твиттере путем голосования разыграли титул на ежегодном Мастерсе в Индиан-Уэллсе. Турнир в Калифорнии должен был пройти в середине марта, но из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределенный срок.

Болельщики довели до полуфинала Новака Джоковича, Ника Кирьоса, Кристиана Гарина и Диего Шварцмана. В 1/2 финала Джокович с минимальным отрывом обыграл Кирьоса (51,9% на 48,1), а Гарин прошел Шварцмана (59,5% на 40,5).

Наконец, в финале Гарин сенсационно разобрался с Джоковичем, не отдав первой ракетке мира ни одного сета – 6:3, 6:3.

Остается добавить, что реальный теннис вернется не ранее 7 июня.

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В статье: Новак Джокович Кристиан Гарин
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