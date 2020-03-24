Стаховский: Матч с Федерером – не самый топовый в карьере

Для первой ракетки Украины главным матчем в карьере неожиданно не является сенсационная победа над Роджером Федерером во втором раунде Уимблдона-2013. Об этом Стаховский рассказал в интервью YouTube-каналу Ukrainian Sport TV.

"Для меня всегда топом будет моя первая победа в Загребе в 2008 году. Я выиграл соревнования, будучи лаки-лузером.

4,5 тысячи хорватов болели за Ивана Любичича, атмосфера была безумной. Когда пошли разминаться, я не слышал, как отскакивает мяч от ракетки из-за шума.

Перед финалом спал 2 часа. Был накал. Эмоционально было очень тяжело. Для меня эта победа – большое достижение", - подытожил киевлянин.

Сергей Стаховский имеет уникальную статистику в финалах турниров АТР – украинец выиграл каждый из 8 финалов, взяв по 4 титула в одиночном и парном разрядах.