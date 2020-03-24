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Швейцарский теннисист "забил" на карантин и устроил вечеринку. ФОТО
Стэн Вавринка не скучает во время пандемии коронавируса.
Вавринка продемонстрировал идеальный способ, как весело провести время в компании и при этом не подхватить коронавирус. Достаточно иметь чувство юмора и базовые навыки в Adobe Photoshop.
What the daily routine in quarantine looks like, who can relate ? ????????♂️????????♂️????????????????????????????????♟#AmIGoingMad #QuarantineLife #StayHome #StaySafe #StanTheMan pic.twitter.com/r8LfGsS4VE— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 23, 2020
Стэн Вавринка – трехкратный победитель турниров Большого шлема, чемпион Олимпиады в парном разряде и обладатель Кубка Дэвиса. В актуальном рейтинге АТР швейцарец находится на 17-й позиции.