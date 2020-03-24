Швейцарский теннисист "забил" на карантин и устроил вечеринку. ФОТО

Вавринка продемонстрировал идеальный способ, как весело провести время в компании и при этом не подхватить коронавирус. Достаточно иметь чувство юмора и базовые навыки в Adobe Photoshop.

Стэн Вавринка – трехкратный победитель турниров Большого шлема, чемпион Олимпиады в парном разряде и обладатель Кубка Дэвиса. В актуальном рейтинге АТР швейцарец находится на 17-й позиции.