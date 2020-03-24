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Последний громкий успех Украины в АТР-туре. Долгополов – чемпион Буэнос-Айреса

Теннис
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Вспоминаем, как Александр 3 года назад сенсационно победил на аргентинском грунте.

Последний громкий успех Украины в АТР-туре. Долгополов – чемпион Буэнос-Айреса
Новина українською

Долгополов на Argentina Open не был сеяным, что не помешало ему преодолеть путь к титулу без единого проигранного сета.

В Буэнос-Айресе с экс-первой ракеткой Украины ничего не смогли поделать Янко Типсаревич (6:3, 6:3), Пабло Куэвас (6:3, 7:6), Геральд Мельцер (7:5, 6:4), Пабло Карреньо-Буста (7:5, 6:2), а в финале Александр разобрался с сильнейшим теннисистом Азии Кеи Нисикори (7:6, 6:4).

Титул в Аргентине остается последним в карьере 31-летнего Александра Долгополова. Украинец после серии операций планировал возобновить карьеру на старте сезона-2020, но новая травма и пандемия коронавируса откладывают его возвращение на корт.

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В статье: Александр Долгополов Кеи Нисикори
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