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На US Open впервые за 40 лет сменят марку харда

Теннис
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Новый договор подписан с компанией Laykold

На US Open впервые за 40 лет сменят марку харда
Новина українською

Открытый чемпионат США, старт которого в этом году по-прежнему намечен на 31 августа, впервые за 40 лет изменит тип покрытия.

Бренд DecoTurf, использовавшийся на US Open с 1978-го, заменит бренд Laykold производителя Advanced Polymer Technology.

Соглашение заключено на пять лет. Laykold используется на турнире в Майами, турнире ATP в Нью-Йорке, а также матчах Кубка Федерации, проходящих в США.

Ранее в этом сезоне с новым производителем харда прошел Australian Open.

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В статье: us open
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