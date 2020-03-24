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На US Open впервые за 40 лет сменят марку харда
Новый договор подписан с компанией Laykold
Открытый чемпионат США, старт которого в этом году по-прежнему намечен на 31 августа, впервые за 40 лет изменит тип покрытия.
Бренд DecoTurf, использовавшийся на US Open с 1978-го, заменит бренд Laykold производителя Advanced Polymer Technology.
Соглашение заключено на пять лет. Laykold используется на турнире в Майами, турнире ATP в Нью-Йорке, а также матчах Кубка Федерации, проходящих в США.
Ранее в этом сезоне с новым производителем харда прошел Australian Open.
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