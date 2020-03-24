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ATP провела виртуальную версию турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Победил Джокович

ATP провела виртуальную версию турнира в Индиан-Уэллсе
Новина українською

ATP провела виртуальную версию "Мастерса" в Индиан-Уэллс. Напомним, что турнир не состоялся из-за коронавируса. Турнир состоял из серии опросов, в которых подписчики твиттера Tennis TV определяли победителей конкретных матчей.

В финал вышли первая ракетка мира Новак Джокович и чилиец Кристиан Гарин, по ходу турнира прошедший Пабло Куэваса, Стэна Вавринку, Александра Зверева, Доминка Тима и Диего Шварцмана.

В финальном голосовании предлагалось несколько сценариев для отдельных отрезков матча, и Гарин в итоге выиграл 6:3, 6:3.

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В статье: АТР
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