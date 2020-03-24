Стаховский: До 24 лет не пил ничего

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к алкоголю.

"Как спортсмен, который серьезно относится к делу, я до 24 лет не пил ничего. У меня с алкоголем не срослось, не нравится мне его вкус – ни пива, ни вина.

В 2010 году меня пригласили на турнир во Франции в клуб "Бордо". Я знал, что там есть вина, но я не пью – мне все равно.

Приезжаю, а там в команде французы, бельгийцы и я. Сидим ужинаем за день до матча, директор приносит бутылку вина.

Начали разливать, наливают мне, а я говорю, что не пью. Они покрутили пальцем у виска, мол, нам больше достанется", – рассказал Стаховский.