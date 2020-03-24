  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский: До 24 лет не пил ничего
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский: До 24 лет не пил ничего

Теннис
(2 голосов)

Украинец рассказал о своем отношении к алкоголю

Стаховский: До 24 лет не пил ничего
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к алкоголю.

"Как спортсмен, который серьезно относится к делу, я до 24 лет не пил ничего. У меня с алкоголем не срослось, не нравится мне его вкус – ни пива, ни вина.

В 2010 году меня пригласили на турнир во Франции в клуб "Бордо". Я знал, что там есть вина, но я не пью – мне все равно.

Приезжаю, а там в команде французы, бельгийцы и я. Сидим ужинаем за день до матча, директор приносит бутылку вина.

Начали разливать, наливают мне, а я говорю, что не пью. Они покрутили пальцем у виска, мол, нам больше достанется", – рассказал Стаховский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...