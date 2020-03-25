Первый профессиональный теннисист заразился коронавирусом

Бразильский теннисист в Твиттере подтвердил, что у него диагностировали COVID-19.

"Последнюю неделю я провел в самоизоляции и следовал указаниям врача. Хочу напомнить всем, что нужно оставаться дома, чтобы не распространять болезнь", - сказал 20-летний Сейбот.

Stay safe pic.twitter.com/rshLHLOTqY — Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) March 25, 2020

Тиаго Сейбот Уайлд в феврале сенсационно выиграл грунтовый турнир АТР-250 в Сантьяго и стал лишь вторым теннисистом в 21-м веке, которому до наступления 20-летия удалось стать чемпионом соревнований АТР, находясь за пределами топ-180 мирового рейтинга.