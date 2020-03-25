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Такого Надаля вы еще не видели. Испанец с щетиной готовит на кухне. ФОТО

Теннис
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Грунтовый король скучает без тенниса.

Такого Надаля вы еще не видели. Испанец с щетиной готовит на кухне. ФОТО
Новина українською

Пандемия коронавируса как минимум до 7 июня приостановила сезон в АТР и WTA-турах.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль придерживается карантина у себя дома на Мальорке. Испанцу сейчас нет необходимости выходить на публику, а потому он может позволить себе не бриться несколько дней.

Лучше всех на домашнее фото Надаля на кухне отреагировала экс-теннисистка топ-10 Андреа Петкович.

"Никогда в жизни не видела Рафу с бородой – теннису уже пора вернуться!", - написала немка.

Рафаэль Надаль до приостановки сезона успел стать чемпионом турнира АТР-500 в Акапулько.

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В статье: Рафаэль Надаль коронавирус
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