Такого Надаля вы еще не видели. Испанец с щетиной готовит на кухне. ФОТО

Пандемия коронавируса как минимум до 7 июня приостановила сезон в АТР и WTA-турах.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль придерживается карантина у себя дома на Мальорке. Испанцу сейчас нет необходимости выходить на публику, а потому он может позволить себе не бриться несколько дней.

Лучше всех на домашнее фото Надаля на кухне отреагировала экс-теннисистка топ-10 Андреа Петкович.

"Никогда в жизни не видела Рафу с бородой – теннису уже пора вернуться!", - написала немка.

Рафаэль Надаль до приостановки сезона успел стать чемпионом турнира АТР-500 в Акапулько.