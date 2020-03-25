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Такого Надаля вы еще не видели. Испанец с щетиной готовит на кухне. ФОТО
Грунтовый король скучает без тенниса.
Пандемия коронавируса как минимум до 7 июня приостановила сезон в АТР и WTA-турах.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль придерживается карантина у себя дома на Мальорке. Испанцу сейчас нет необходимости выходить на публику, а потому он может позволить себе не бриться несколько дней.
What's on the menu today, chef @RafaelNadal? ????????????— ATP Tour (@atptour) March 24, 2020
????: @RafaelNadal | #tennisathome pic.twitter.com/6RTqTFy0MK
Лучше всех на домашнее фото Надаля на кухне отреагировала экс-теннисистка топ-10 Андреа Петкович.
"Никогда в жизни не видела Рафу с бородой – теннису уже пора вернуться!", - написала немка.
Рафаэль Надаль до приостановки сезона успел стать чемпионом турнира АТР-500 в Акапулько.