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Свитолина поздравила Владимира Кличко с днем рождения
Боксеру исполнилось 44 года
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поздравила Владимира Кличко с днем рождения. Напомним, что сегодня боксеру исполнилось 44 года.
"Дорогой Володя! Поздравляю Тебя С Днем Рождения !!! Ты наполнен непробиваемой и мощной энергией, с которой ты делишься и заряжаешь не только меня, но и всех людей вокруг. Спасибо что ты обучаешь, менторишь и мотивирует меня по жизни и в моих начинаниях".
Дорогой Володя @klitschko, Поздравляю Тебя С Днём Рождения ???? !!! Ты наполнен непробиваемой и мощной энергией, с которой ты делишься и заряжаешь не только меня, но и всех людей вокруг. Спасибо что ты обучаешь, менторишь и мотивирует меня по жизни и в моих начинаниях. ????????????