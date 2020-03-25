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Свитолина поздравила Владимира Кличко с днем рождения

Теннис
(2 голосов)

Боксеру исполнилось 44 года

Свитолина поздравила Владимира Кличко с днем рождения
Новина українською

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поздравила Владимира Кличко с днем рождения. Напомним, что сегодня боксеру исполнилось 44 года.

"Дорогой Володя! Поздравляю Тебя С Днем Рождения !!! Ты наполнен непробиваемой и мощной энергией, с которой ты делишься и заряжаешь не только меня, но и всех людей вокруг. Спасибо что ты обучаешь, менторишь и мотивирует меня по жизни и в моих начинаниях".

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В статье: Элина Свитолина
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