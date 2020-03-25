Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поздравила Владимира Кличко с днем рождения. Напомним, что сегодня боксеру исполнилось 44 года.

"Дорогой Володя! Поздравляю Тебя С Днем Рождения !!! Ты наполнен непробиваемой и мощной энергией, с которой ты делишься и заряжаешь не только меня, но и всех людей вокруг. Спасибо что ты обучаешь, менторишь и мотивирует меня по жизни и в моих начинаниях".