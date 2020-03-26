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Лучший матч в карьере? Вспоминаем, как Свитолина била Серену на Олимпиаде

Теннис
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Элина совершила громкую сенсацию на кортах в Рио-да-Жанейро.

Лучший матч в карьере? Вспоминаем, как Свитолина била Серену на Олимпиаде
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Свою премьерную победу над первой ракеткой мира Элина Свитолина одержала в третьем круге Олимпийских игр 2016 года в Бразилии, когда в двух сетах (6:3, 6:4) одолела легендарную Серену Уильямс.

Стоит отметить, что в 2016 году Свитолина была только на пути к топ-10, а Серена Уильямс безоговорочно лидировала в мировом рейтинге и была действующей чемпионкой Уимблдона.

К сожалению, после громкой победы над Уильямс-младшей Элина Свитолина быстро выбыла из списка претенденток на медали Олимпиады. В четвертьфинале украинка со счетом 2:6, 0:6 проиграла будущей обладательнице бронзы Петре Квитовой.

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В статье: Элина Свитолина Серена Уильямс
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