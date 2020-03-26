  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Семь лет назад Радваньска выполнила лучший удар в истории женского тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семь лет назад Радваньска выполнила лучший удар в истории женского тенниса

Теннис
(1 голосов)

Это произошло на турнире в Майами.

Семь лет назад Радваньска выполнила лучший удар в истории женского тенниса
Новина українською

Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радваньска в 1/4 финала Sony Open-2013 против Кирстен Флипкенс поразила весь мир тенниса удивительным "слепым" ударом.

Момент, о котором говорят и сейчас, произошел на старте второго сета – Радваньска не растерялась после попадания мяч в трос и на инстинктах выполнила идеальный укороченный. Тот матч полячка выиграла в трех сетах – 4:6, 6:4, 6:2.

"Думаю, вы не тренируете подобные удары. Я не могла играть по-настоящему в мощный теннис, как другие теннисистки. Мне всегда приходилось искать другой способ выигрывать матчи", - приводит слова Радваньской официальный сайт WTA.

Агнешка Радваньска завершила карьеру в ноябре 2018 года. Она 20 раз побеждала на турнирах WTA и была в шаге от титула на Уимблдоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Агнешка Радваньска
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...