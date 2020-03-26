Обладатель Шлема в паре, осужденный за изнасилование детей, будет досрочно освобожден

Девятикратный победитель парных турниров "Большого шлема" Боб Хьюитт будет условно-досрочно освобожден из тюрьмы.

80-летний обладатель карьерного Большого шлема в паре и миксте провел там три с половиной года за изнасилование двух девочек 12 и 13 лет и домогательства в отношении 17-летней.

Хьюитт был приговорен к шести годам тюрьмы и отсидел минимальный срок, необходимый для прошения об условно-досрочном освобождении. Его выпустят 24 апреля.