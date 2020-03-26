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На ATP и WTA могут подать в суд

Теннис
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Это произойдет, если игроки пропустят Ролан Гаррос

На ATP и WTA могут подать в суд
Новина українською

На ATP и WTA могут подать в суд, если игроки пропустят "Ролан Гаррос" ради того, чтобы участвовать в других турнирах.

По информации ESPN, обязательное участие всех отобравшихся на "Большие шлемы" по рейтингу предусмотрено контрактами между организациями и ТБШ. Источник издания в ITF сказал, что если игроки пропустят "Ролан Гаррос", ATP и WTA могут быть обвинены в нарушении контракта, а компенсацию материального вреда могут требовать через суд.

Ранее организаторы "Ролан Гаррос" объявили о смене сроков проведения – теперь он запланирован на период с 20 сентября по 4 октября.

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В статье: WTA ATP
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Источник:
ua.tribuna
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