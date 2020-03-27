Джокович отдаст 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Новак Джокович принял решение перечислить 1 миллион евро в фонд борьбы с коронавирусом в Сербии, сообщает местный телеканал SportKlub.

"К сожалению, число инфицированных продолжает расти. Елена, я, мой фонд решили собрать как можно больше нужной информации на этой неделе, чтобы понять, как нам лучше распорядиться нашими ресурсами – знаниями, временем и деньгами, как это может помочь наибольшему числу людей в Сербии.

Спасибо властям, с которыми мы общались в эти дни, мы также старались пообщаться с представителями медслужб и теми, кто может предоставить нам информацию", - сказал звездный теннисист.

В Сербии выявлено свыше 450 случаев коронавируса. Количество жертв пандемии постоянно растет.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Роджер Федерер пожертвовал крупную сумму малоимущим семьям.