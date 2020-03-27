Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть свободные 11 часов? Посмотрите легендарный матч Уимблдона. ВИДЕО
Джон Иснер и Николя Маю в 2010 году провели беспрецедентный матч в истории тенниса (6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68).
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