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Есть свободные 11 часов? Посмотрите легендарный матч Уимблдона. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Джон Иснер и Николя Маю в 2010 году провели беспрецедентный матч в истории тенниса (6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68).

Есть свободные 11 часов? Посмотрите легендарный матч Уимблдона. ВИДЕО
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В статье: Джон Иснер Николя Маю
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