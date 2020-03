Британская теннисистка оборудовала тренажёрный зал в гараже

Теннисистка из Великобритании Хэрриет Дарт не прекращает тренировки даже во время самоизоляции. 23-летняя уроженка Лондона превратила свой небольшой гараж в спортивный зал. Помимо велотренажёра в нём можно увидеть штангу и другие спортивные принадлежности.

"Остаюсь мотивированной, занимаясь под классную музыку. Являюсь большой фанаткой Stormzy. Расскажите и вы, как проводите время во время карантина и какую музыку предпочитаете", — написала Дарт в своём "твиттере".

Made myself a home gym in my garage ????️‍♀️

I stay motivated by pumping out some great music. Big @stormzy fan. Let me know how you all stay motivated and what tunes you listen to ????#StayHomeSaveLives #WattBike #Motivation #FitnessWorkout #FitnessWomen #Stormzy #Music pic.twitter.com/zLtKm32isQ