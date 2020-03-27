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Британская теннисистка оборудовала тренажёрный зал в гараже

Теннис
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Дарт проводит карантин с пользой

Британская теннисистка оборудовала тренажёрный зал в гараже
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Теннисистка из Великобритании Хэрриет Дарт не прекращает тренировки даже во время самоизоляции. 23-летняя уроженка Лондона превратила свой небольшой гараж в спортивный зал. Помимо велотренажёра в нём можно увидеть штангу и другие спортивные принадлежности.

"Остаюсь мотивированной, занимаясь под классную музыку. Являюсь большой фанаткой Stormzy. Расскажите и вы, как проводите время во время карантина и какую музыку предпочитаете", — написала Дарт в своём "твиттере".

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.

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В статье: Хэрриет Дарт
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