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20-летний теннисист обвиняется в нарушении карантина
Ему грозит штраф
Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, ставший первым теннисистом, заражённым коронавирусом, обвиняется в нарушении карантина.
По информации Globo Esporte, полиция штата Парана уже начала расследование в отношении 20-летнего спортсмена.
Сообщается, что Сейбот Уайлд вышел из дома в период ожидания результатов теста на коронавирус, таким образом подвергая окружающих риску заразиться вирусом.
В случае если Тьяго будет признан виновным в нарушении карантина, он может оказаться в тюрьме. Срок, предусмотренный для таких случаев, — от месяца до года. Альтернативой является денежный штраф.