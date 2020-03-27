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20-летний теннисист обвиняется в нарушении карантина

Теннис
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Ему грозит штраф

20-летний теннисист обвиняется в нарушении карантина
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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, ставший первым теннисистом, заражённым коронавирусом, обвиняется в нарушении карантина.

По информации Globo Esporte, полиция штата Парана уже начала расследование в отношении 20-летнего спортсмена.

Сообщается, что Сейбот Уайлд вышел из дома в период ожидания результатов теста на коронавирус, таким образом подвергая окружающих риску заразиться вирусом.

В случае если Тьяго будет признан виновным в нарушении карантина, он может оказаться в тюрьме. Срок, предусмотренный для таких случаев, — от месяца до года. Альтернативой является денежный штраф.

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В статье: коронавирус Тьяго Уайлд
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