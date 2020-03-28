Глава WTA: На данный момент надеемся восстановить сезон 8 июня, но мы реалисты

Председатель Женской теннисной ассоциации Стив Саймон прокомментировал планы по возобновлению сезона и поделился информацией по поводу обстановки в Туре. Его слова цитирует tennis.com:

"Как и весь мир, мы постоянно следим за данными и получаем от медиков и власти всю информацию об имеющихся ограничениях. WTA и теннис частично уникальны, поскольку наш спорт глобальный. Ограничения передвижений, как и другие проблемы, безусловно повлияет на игроков.

На данный момент мы надеемся восстановить тур 8 июня с началом травяного сезона, но мы реалисты. Мы понимаем, что перерыв может еще затянуться. На первом месте безопасность спортсменов, персонала и, конечно, болельщиков, которые приезжают на соревнования.

Мы хотим начать играть как можно скорее. Надеемся, что в июне, если нет - на хардових турнирах в Штатах. Думаю, для нашего спорта очень важно сотрудничество. Мы каждый день на связи с ATP, ITF и турнирами "Большого шлема". Спорт слаженно работает" - сказал он.

Напомним, что ранее 20-летний бразильский теннисист обвинялся в нарушении карантина.