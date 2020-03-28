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Финалист Australian Open в дуэте вместе с сыном сыграл на барабанах. Видео

Теннис
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Звездная пара

Финалист Australian Open в дуэте вместе с сыном сыграл на барабанах. Видео
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Финалист Открытого чемпионата Австралии 2008, экс-пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга вместе со своим маленьким сыном сыграл на музыкальных инструментах, призвав всех болельщиков оставаться дома.

"Ваши аплодисменты новому дуэту этого года"

Напомним, что ранее глава WTA рассказал о дате возможного возобновления сезона.

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В статье: Жо-Вильфред Цонга
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