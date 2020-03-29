Daily Mail: Уимблдон будет отменен на следующей неделе

Информационное агентство Daily Mail сообщает, что турнир Большого Шлема Уимблдон 2020 на следующей неделе будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Как анонсировалось ранее, заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба состоится в режиме телеконференции, а по его итогам почти со 100% вероятностью решение об отмене турнира будет принято.

Отметим, что последний раз Уимблдон был отменен в 1945 году.

Напомним, что ранее глава WTA рассказал о возможных датах возобновления сезона.