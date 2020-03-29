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Daily Mail: Уимблдон будет отменен на следующей неделе

Теннис
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Турнир Большого Шлема под угрозой срыва

Daily Mail: Уимблдон будет отменен на следующей неделе
UA-Футбол
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Информационное агентство Daily Mail сообщает, что турнир Большого Шлема Уимблдон 2020 на следующей неделе будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Как анонсировалось ранее, заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба состоится в режиме телеконференции, а по его итогам почти со 100% вероятностью решение об отмене турнира будет принято.

Отметим, что последний раз Уимблдон был отменен в 1945 году.

Напомним, что ранее глава WTA рассказал о возможных датах возобновления сезона.

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В статье: Уимблдон
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