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Daily Mail: Уимблдон будет отменен на следующей неделе
Турнир Большого Шлема под угрозой срыва
Информационное агентство Daily Mail сообщает, что турнир Большого Шлема Уимблдон 2020 на следующей неделе будет отменен из-за пандемии коронавируса.
Как анонсировалось ранее, заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба состоится в режиме телеконференции, а по его итогам почти со 100% вероятностью решение об отмене турнира будет принято.
Отметим, что последний раз Уимблдон был отменен в 1945 году.
Напомним, что ранее глава WTA рассказал о возможных датах возобновления сезона.
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