В Германии подтвердили, что Уимблдон будет отменен

Накануне британское издание Daily Mail сообщило, что на этой неделе организаторы Уимблдона в связи с пандемией коронавируса официально объявят об отмене турнира. Это произойдет впервые с 1945 года.

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф подтверждает эту информацию. По его словам, Уимблдон сделает заявление в среду, 1 апреля.

"Необходимые меры уже приняты – Уимблдон будет отменен в среду. В этом нет никаких сомнений.

Совершенно нереально представить, что с учетом существующих в настоящее время ограничений на поездки будет проведен международный теннисный турнир с участием сотен тысяч людей со всего мира. Это немыслимо", - приводит слова чиновника Tennis World USA.

Мировой теннис из-за коронавируса приостановлен как минимум до 9 июня.