  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В Германии подтвердили, что Уимблдон будет отменен
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Германии подтвердили, что Уимблдон будет отменен

Теннис
(1 голосов)

Травяной турнир Большого шлема не состоится.

В Германии подтвердили, что Уимблдон будет отменен
Новина українською

Накануне британское издание Daily Mail сообщило, что на этой неделе организаторы Уимблдона в связи с пандемией коронавируса официально объявят об отмене турнира. Это произойдет впервые с 1945 года.

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф подтверждает эту информацию. По его словам, Уимблдон сделает заявление в среду, 1 апреля.

"Необходимые меры уже приняты – Уимблдон будет отменен в среду. В этом нет никаких сомнений.

Совершенно нереально представить, что с учетом существующих в настоящее время ограничений на поездки будет проведен международный теннисный турнир с участием сотен тысяч людей со всего мира. Это немыслимо", - приводит слова чиновника Tennis World USA.

Мировой теннис из-за коронавируса приостановлен как минимум до 9 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уимблдон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...