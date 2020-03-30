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Зверев назвал имя своего кумира

Теннис
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Им стал швейцарский теннисист Роджер Федерер

Зверев назвал имя своего кумира
Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кого считает своим кумиром. Спортсмен признался, что всегда восхищался швейцарцем Роджером Федерером.

"Моим кумиром в теннисе всегда был Роджер Федерер. Правда, мы с ним уже много раз встречались на корте, так что теперь мне сложно называть кого-то кумиром. Впрочем, если нужно выбирать, то им всегда будет Роджер", — цитирует Зверева Essentiality Sports.

Из-за угрозы распространения коронавируса все теннисные турниры приостановлены до 7 июня, а рейтинги заморожены. Федерер стал одним из тех, кто только выиграл от этой ситуации. Дело в том, что из-за недавней операции на колене швейцарец пропустил бы отменённые турниры, потерял рейтинговые очки и четвёртое место в мировой классификации.

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В статье: Роджер Федерер Александр Зверев
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