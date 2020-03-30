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Зверев назвал имя своего кумира
Им стал швейцарский теннисист Роджер Федерер
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кого считает своим кумиром. Спортсмен признался, что всегда восхищался швейцарцем Роджером Федерером.
"Моим кумиром в теннисе всегда был Роджер Федерер. Правда, мы с ним уже много раз встречались на корте, так что теперь мне сложно называть кого-то кумиром. Впрочем, если нужно выбирать, то им всегда будет Роджер", — цитирует Зверева Essentiality Sports.
Из-за угрозы распространения коронавируса все теннисные турниры приостановлены до 7 июня, а рейтинги заморожены. Федерер стал одним из тех, кто только выиграл от этой ситуации. Дело в том, что из-за недавней операции на колене швейцарец пропустил бы отменённые турниры, потерял рейтинговые очки и четвёртое место в мировой классификации.